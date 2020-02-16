برلماني: تفشي وباء كورونا بالصين فرصة ذهبية أمام الصناعة المصرية

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن توسع الدولة في إقامة المجمعات الصناعية، واستهداف إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعي ودفع الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار غلاب، في بيان، اليوم لاأحد، إلى أن الأزمة التي تمر بها مصانع دولة الصين نتيجة تفشي وباء كورونا، يمكن أن تكون فرصة ذهبية أمام الصناعة المصرية لتعميق التصنيع المحلي من خلال استبدال المكونات المستوردة من الصين بغيرها محلية الصنع، يمكن تصنيعها في مصر، مُطالبًا المصانع بالاهتمام بالجودة لأنه الطريق الأسهل لغزو الأسواق وإيمان المستهلكين بأهمية تفضيل شراء المنتج المصرى.

وأكد أن انتشار المجمعات الصناعية المزمع إنشائها في عدد من المحافظات ومنها محافظات الصعيد، سيسهم بشكل جاد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عملي، والحد من البطالة والفقر نتيجة لزيادة نسبها في هذه المحافظات جراء عدم الاهتمام بها وإهمال التنمية بها لسنوات طويلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنهوض في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصناعة سواء من خلال مبادرات الحكومة والبنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن هذا القطاع هو السبيل الأول والأهم لوضع مصر على خريطة الدول الكبرى المصدرة وتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة.​