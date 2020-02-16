وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الوحدة الصحية بحي الأسمرات والتي تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة 4 أيام.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و844 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى توفير وزارة الصحة التطعيمات اللازمة طوال فترة الحملة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تجهيز 4621 فريقًا طبيًا يمثلون 40 منطقة طبية على مستوى المحافظة تجوب الشوارع والميادين حيث سيتم العمل بنظام الإزاحة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل، بالاضافة إلى جميع مراكز ومكاتب الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي، والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما سيتم توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.