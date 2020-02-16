وزير الأوقاف يغادر لجنيف للمشاركة في مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف

كتب- محمود مصطفى:

غادر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الأحد، إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف بمقر الأمم المتحدة، بدعوة من رابطة العالم الإسلامي.

وأوضح جمعة، في بيان، أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة بالمنظمة والاتحاد البرلماني الدولي تنظمها بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف بهدف إبراز تجربة الأوقاف المصرية ونجاحها المبهر في تفكيك الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال حركتها الواسعة في المجال التوعوي، ولاسيما حركة الترجمة التي بلغت 74 مترجمًا، إضافة إلى نشر خطبة الجمعة مترجمة إلى 18 لغة مقروءة ومسموعة ومرئية، مما أسهم بقوة في نشر هذا الفكر المستنير على نطاق واسع.