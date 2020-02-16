بتكلفة 2.1 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها للحاجزين حيث أن المنطقة الاستثمارية متكاملة تقوم على التصنيع والتسويق معًا وهي مختصة بالتصنيع الزراعي ومتنوعة حيث تشمل كافة الخدمات وبتكلفة 2.1 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي، خلال تفقده المنطقة الاستثمارية ببنها، اليوم الأحد، أنه تم الطرح بنظام حق الانتفاع ومن الممكن أن يكون أيضًا بنظام الإيجار التمليكي، مشيرًا إلى أهمية إدارة وصيانة وتشغيل هذه المنطقة من خلال شركة متخصصة لهذا الغرض.

وأكد رئيس الوزراء، أن العالم يتوجه نحو المناطق الاستثمارية وأن الحكومة تهدف إلى إنشاء منطقة واحدة على الأقل في كل محافظة لما لها من أهمية في زيادة التجارة البينية والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق المحلية وتقليل الحلقات الوسيطة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة مهتمة بتوفير السلع وخفض نسبة التضخم عن المعدلات الحالية، مشيرًا إلى وجود 13 منطقة بنظام المجمعات الصناعية يتم إنشائها وتستهدف إنشاء 4500 مصنع بكل المحافظات.