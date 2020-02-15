​وضع موازنة ضخمة.. تفاصيل الاجتماع المقبل لعمومية اتحاد الغرفة السياحية

كتب– يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عقد الجمعية العمومية، يوم الأربعاء 26 فبراير الحالي، لبحث موازنة الاتحاد واعتمادها للموسم الجديد، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.

وكشف وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرفة السياحية، تفاصيل الاجتماع المرتقب وأبرز الملفات التي يناقشها، موضحًا أن الاجتماع سيستعرض الإنجازات التي جرت خلال عام، من حيث عرض الهيكلة والميزانية، والموازنة التقديرية للعام الجديد، بالإضافة إلى الإعلان عن المشرعات المقبلة ضمن استراتيجية الاتحاد.

وقال عاصم لـ"مصراوي"، إن هناك اجتماعات داخلية تجرى حاليًا بين الأعضاء، للاتفاق حول ما سيتم مناقشته وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية، موضحًا أن هناك ميزانية ضخمة للاتحاد يتم بحثها حاليًا عقب إضافة بعض التعديلات عليها -رافضًا الإفصاح عن قيمتها- على أن تعلن للجميع في الاجتماع المرتقب.

ونوه عضو الاتحاد المصري للغرفة السياحية إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا ميزانية الاتحاد للموسم الماضي، والتطرق إلى الدورات التدريبية التي تمت خلال الفترة الماضية لجميع العاملين في الغرف السياحية الخمس للارتقاء بالعاملين في القطاع السياحي.

يذكر أن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عقد خلال شهر يوليو الماضي جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي، وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير من العام الجاري.

وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثاني من الجمعية، أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة المقبلة، وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها 4 سنوات، وهو كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث تم حل مجالس إدارات الاتحاد والغرف، في 10 يوليو 2016، وعينّت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ، ومن ثم لم يكن هناك قوامًا شرعيًا للجمعيات. ​