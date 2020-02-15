على غرار "الحوات الأزرق".. التعليم تحذر من "كسارة الجمجمة"

كتب– أسامة علي:

علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، على ظهور لعبة إلكترونية قاتلة بين طلاب المدارس في عدد من دول العالم.

وانتشر عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، تحدٍ جديد بشكل واسع بين الطلاب في المدارس، في عدد من الدول ومنها فنزويلا وإسبانيا، يدعى "skull breaker" أو "كسارة الجمجمة"، وهو الأخطر بين المراهقين، حيث يتسبب في العديد من الإصابات الخطيرة التي قد تصل إلى الوفاة، بحسب عدد من الخبراء.

وأوضح مصدر بالوزارة لـ"مصراوي"، أن الوزارة ليس لديها علم بهذا التحدي القاتل، مؤكدًا أن تم إعداد خطة مسبقة لمواجهة أي ألعاب أو تطبيقات إلكترونية، قد تمثل خطورة على الطلاب مثل "الحوت الأزرق" أو "لعبة كتينج".

ولفت إلى أن الوزارة وجهت خطابًا للمديريات التعليمية، حذرت فيه من خطورة إقبال الطلاب على الألعاب الإلكترونية والبرمجيات الرقمية، التي من شأنها التأثير على حالتهم الذهنية، أو دفعهم لإيذاء أنفسهم.

وأضاف المصدر، أن الوزارة شددت على مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، ومسئولي الأنشطة، والأخصائيين النفسيين ومجلس الأمناء والمعلمين بتوعية الطلاب، لعدم الاشتراك بمثل هذه الألعاب، حرصًا على سلامتهم.

وتعتمد اللعبة على استدراج طالبين أو طالبتين زميلهم الثالث، للقفز لأعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته بهدف التصوير والنشر على "تيك توك"، ما يؤدي لإصابة الطالب بإصابات قد تصل لحد الوفاة.​