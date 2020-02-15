​"الحرية" يحاور وفد تنسيقية شباب الأحزاب حول قوانين الانتخابات

كتبت- ميرا إبراهيم:

استقبل حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، اليوم السبت، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب للمناقشة حول قوانين الانتخابات، بحضور شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية وأحمد مقلد وعمرو درويش والمهندس أكمل نجاتي من أعضاء التنسيقية.

واستعرض حسب الله، رئيس الحزب، خلال كلمته، رؤية الحزب حول قوانين الانتخابات المقبلة "النواب والشيوخ والمجالس المحلية"، وتقدم بمقترح حول النظام الانتخابي، فيما تم تسليم وفد التنسيقية مقترح الحزب حول قوانين الانتخابات.

وأشاد حسب الله، بالتواصل والحوار المجتمعي مع الأحزاب والتعرف على رؤيتهم حول قوانين الانتخابات والنظام الأمثل، ما يسهم في إثراء الحياة السياسية وتحقيق مشاركة سياسية قوية وفعالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، والدكتورة أمينة رشاد، الأمين العام المساعد للمتابعة والتقييم، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى أعضاء التنسيقية من الحزب ومنهم مؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، وماجد طلعت أمين التثقيف، ومحمد مهني، أمين الشباب، والدكتور حنان وجدي أمين اللجنة الاقتصادية، وشريف أنور أمين الحزب بالغربية، ومحمد عبدالباري، أمين الحزب بالمنوفية، وأحمد نصرالله أمين الحزب بالإسماعيلية، ونور حتة أمين الحزب في المنيا.​