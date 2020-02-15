بالصور- المواطنون يحتفلون بالفلانتين في "شارع 306"

كتب- محمد عبدالناصر:

احتفل عدد كبير من المواطنين في شارع 306 بكل محافظة، حيث وفرت شركة "أسواق مصر إكسبريس" المنفذة للمشروع سبل الاحتفال بالفلانتين داخل مواقع الشارع، لتوفير فرصة مناسبة لكل أفراد الأسرة، للاحتفال في أجواء سيطرت عليها الفرحة والبهجة.

وشهدت شوارع 306 في المحافظات العديد من الفعاليات، تضمنت مسابقات لأكثر المواطنين ترددًا على الشارع تحت اسم "برنس شارع 306" وتم تسليمه جائزة تقديرًا له باعتباره عميلًا مميزًا، بالإضافة إلى العروض والخصومات على المأكولات والمشروبات.

كما تضمنت الفعاليات فقرات غنائية واستعراضية، امتدت حتى الساعات الأولى من اليوم، وتمتد احتفالات شارع 306بالفلانتين حتى نهاية اليوم السبت، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار للاحتفال والاستفادة من الخصومات.

وجاءت فكرة شارع 306، لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، إذ يهدف شارع 306 إلى دعم ريادة الأعمال وإرساء مبادئ الشمول المالي في الشارع المصري، عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم مشروعات الشباب الخاصة، مستهدفة خلق فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة من خلال عدد من الفروع في المحافظات.

وافتتحت 4 مواقع لشارع 306 في شيراتون والدقي ودمياط وطنطا حتى الآن، وكل شارع من شوارع 306 بمثابة مكان آمن ونظيف للشباب، ومكان لتنزه العائلات، يحصلون فيها على الخدمات التي يريدونها، ويقدم لهم الطعام وفق الاشتراطات الصحية السلمية، إضافة إلى أن كل المواقع والشوارع تضم أماكن للأطفال، وفعاليات خلال الإجازة الأسبوعية.​