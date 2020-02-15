كامل الوزير: تنفيذ 4 محاور على النيل بأسوان وقنا بتكلفة 6.4 مليار جنيه

القاهرة- أ ش أ:

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل؛ لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.. مشيرا إلى أن هذه المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا، بتكلفة إجمالية 6.4 مليار جنيه.

وذكرت وزارة النقل -في بيان اليوم السبت- أن الجولة بدأت بتفقد محور بديل خزان أسوان، حيث تابع الوزير واللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالكباري والطرق الخاصة بالمحور الذي تبلغ تكلفته نحو 2 مليار جنيه، ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من 4 كباري رئيسية بواقع كوبري على النيل وكوبري على مفيض السد العالي وكوبري الطريق الزراعي الغربي وكوبري الطريق الزراعي الشرقي (الكورنيش)، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الصناعية.

وقال وزير النقل: "إن هذه المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل".. موجها قيادات هيئة الطرق والكباري بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر، لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، حيث تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها ليصل إجمالي الكباري على النيل 59 كوبري.

كما وجه باستغلال ناتج أعمال الحفر عن طريق ردم منطقة (خور) حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

وقال إن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان/ برانيس حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهرة/ أسوان عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة/ أسوان، وسيربط كذلك بطريق أسوان/ أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل، حيث تابع أعمال الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ إجمالي تكلفته نحو 1.4 مليار جنيه ويبلغ طوله 18.2 كم، ويتكون من 7 كباري منها 4 كباري رئيسية هي كوبري الطريق الزراعي الشرقي وكوبري النيل وكوبري الطريق الزراعي الغربي وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، إلى جانب 3 كباري و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأوضح الوزير أن عرض الكوبري فوق نهر النيل يبلغ 25 مترا فيما يبلغ عرض باقي قطاعات الكوبري21 مترا، لافتا إلى أن تنفيذ محور دراو على النيل يستهدف الربط بين الطريق الزراعي الشرقي القاهرة/أسوان حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهرة/أسوان عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة/ أسوان جنوب مدينة (دراو) بمحافظـة أسوان بحيث يكون محوراً حراً.

كما تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بأسوان والذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بعرض 7.50 أمتار، ويشمل 10 كباري منها 5 رئيسية هي كوبري على الطريق الصحراوي الغربي وكوبري على الطريق الزراعي الغربي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى مصرف الملاح الكبير وكوبري الطريق الزراعي الشرقي، إلى جانب 5 كباري و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدى الساعة للانتهاء من تنفيذ المحور وفقا للموعد المحدد وهو 30 يونيو المقبل، خاصة مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق القاهرة/ أسوان الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي القاهرة/ أسوان شمال مدينة كوم اومبو.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.20 مترا لكل اتجاه ورصيف للمشاة بعرض 2.30 مترا لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 متر.

ويشتمل المحور على 30 عملا صنـاعيا بواقع 14 كوبري و16 نفقا، حيث يشمل 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل ورعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي وخط السكة الحديد والطريق الصحراوي الغربي، وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة/ أسوان شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

وأكد وزير النقل أنه فيما يتعلق بطريق القاهرة/ أسوان الصحراوي غرب النيل فقد وجه قيادات هيئة الطرق والكباري بالبدء في ازدواج المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل على عدة مراحل للحد من الحوادث على الطريق.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل، هي (تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبني مزار وطما وجرجا) وجاري تنفيذ 8 محاور هي (حلوان وعدلي منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتي تشمل تنفيذ 6 محاور هي (شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج).