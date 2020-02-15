نائب رئيس جامعة عين شمس السابق: لدينا متخصصون في تأهيل ذوي الإعاقة

كتب- محمد نصار:

قال فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الطلاب، إنه في الفترة الحالية أصبح هناك متخصصين في إعداد وتأهيل ذوي الإعاقة.

وأكد الشرقاوي، خلال المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه محافظة القاهرة، اليوم السبت، أن هناك دخلاء على المهنة غير مؤهلين، محذرًا منهم.

حضر المؤتمر كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الطلاب، ومجموعة من الشخصيات العامة.

وشهد المؤتمر تكريم اللواء خالد عبدالعال، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لعدد من الأشخاص والطلاب من الذوي الاحتياجات الخاصة.