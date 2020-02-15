أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

نائب رئيس جامعة عين شمس السابق: لدينا متخصصون في تأهيل ذوي الإعاقة

03:23 م السبت 15 فبراير 2020
نائب رئيس جامعة عين شمس السابق: لدينا متخصصون في تأهيل ذوي الإعاقة

الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس

كتب- محمد نصار:

قال فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الطلاب، إنه في الفترة الحالية أصبح هناك متخصصين في إعداد وتأهيل ذوي الإعاقة.

وأكد الشرقاوي، خلال المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه محافظة القاهرة، اليوم السبت، أن هناك دخلاء على المهنة غير مؤهلين، محذرًا منهم.

حضر المؤتمر كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الطلاب، ومجموعة من الشخصيات العامة.

وشهد المؤتمر تكريم اللواء خالد عبدالعال، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لعدد من الأشخاص والطلاب من الذوي الاحتياجات الخاصة.

جامعة عين شمس فتحي الشرقاوي تاهيل ذوي الإعاقة

الخبر التالى:

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد 3 أشهر.. النيابة تحفظ التحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي: "الوفاة طبيعية"