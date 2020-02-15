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براتب يصل لـ 8 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 7 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)

02:28 م السبت 15 فبراير 2020
براتب يصل لـ 8 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 7 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد 7390 فرصة عمل خالية داخل مصر، بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل.

وتواصلت الوزارة، مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة بالمدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات.

وتضمنت فرص العمل المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ 8 آلاف جنيه.

وينشر "مصراوي" بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة على النحو التالي: اضغط هنا

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