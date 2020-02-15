رئيس سياحة البرلمان يشيد بدور طيران الحكومة فى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بالدور المهم لشركات السياحة في الترويج لبرامج سياحية مشتركة تشمل شرم الشيخ والأقصر، وذلك مع بدء تشغيل خط طيران بين المدينتين السياحيتين الخميس المقبل بواقع رحلة أسبوعية.

وقال صدقي في بيان أصدره السبت، إن الخط سيعمل على تمكين السياح من الاستمتاع برحلات شاطئية في مدن جنوب سيناء الساحرة ثم التوجه إلى الأقصر، حيث الحضارة الفرعونية الفريدة، موجها التحية لدور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني في تشجيع السياحة المصرية داخليا وخارجيا وتعاونه الجاد مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في هذا الصدد.

وأعلنت شركة مصر للطيران أن الخميس المقبل 20 فبراير، سيبدأ تسيير خط داخلي جديد بين شرم الشيخ والأقصر، وأن الخط الجديد يأتي في إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران في دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحي المصرية.

وتبدأ الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم 20 فبراير الحالي وحتى 28 مايو المقبل بأحدث طائرات مصر للطيران التي تسلمتها مؤخرًا من طراز الآيرباص A220-300 التي تتميز بمستوى كبير من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.