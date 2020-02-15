أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

٣٠٠ فرد يزورون متحف سوهاج في الأسبوع الأول للجامعات

01:39 م السبت 15 فبراير 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد عاطف:

نظّم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع جامعة سوهاج زيارة لأكثر من 300 فرد من الوفود المشاركة في الأسبوع الأول للجامعات، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية وربط جمهور الشباب المصري بالمتاحف.
ضم الوفد عددا من رؤساء ونواب جامعات كل من جامعة سوهاج، وجامعة المنوفية، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

وبحسب بيان، أعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إعجاب الوفد بما يحتويه المتحف من قطع أثرية هامة توضح وتبرز تاريخ المحافظة العريق وتصف حقبة طويلة من تاريخ مصر القديم.

وفي نفس السياق وتحت شعار "اعرف بلدك" الذي تم تدشينه من خلال وزارة الشباب والرياضة، استقبل متحف آثار ملوي بمحافظة المنيا مجموعة من طلاب كلية الإرشاد السياحي، ليتعرفوا من خلال الجولة الإرشادية التي شاركهم بها أمناء المتحف، على أهم القطع الأثرية، وفي نهاية الجولة أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، والتقطوا الصور التذكارية لهم.

متحف سوهاج القومي جامعة سوهاج السياحة الداخلية وزارة السياحة والآثار

الخبر التالى:

وزارة الصحة تكشف عن مصير أول حالة كورونا في مصر داخل "مستشفى العزل"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن عن موجة "عدم استقرار" جديدة لمدة 4 أيام