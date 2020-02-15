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طلب احاطة بشأن تضرر ذوى الإختياجات الخاصة من تأخر اعتماد النموذج الصحي

12:50 م السبت 15 فبراير 2020
طلب احاطة بشأن تضرر ذوى الإختياجات الخاصة من تأخر اعتماد النموذج الصحي

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تضرر المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة من تأخر اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة،

وأوضح المسعود في طلبه، أن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة هي جواز مرور الشخص ذي الإعاقة للحصول على العديد من الخدمات التي توفرها الدولة لهم.

وطالب المسعود، بسرعة اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة،

مجلس النواب خدمات ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة محمد المسعود
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