اقتراح برلماني بنقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد الشروق وبدر

كتب- أحمد علي:

وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، اقتراح برغية لرئيس الحكومة، ووزير النقل، بشأن نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد مُدن (مدينتي والشروق و بدر).

وقال النائب، حسب بيان: تقع مدينتي والشروق وبدر كامتداد للقاهرة الجديدة وعلى طريق القاهرة السويس الـكيلو 33 القاهرة، لذلك تعتبر مدن سكنية كبيرة تابعة لمحافظة القاهرة، وليست خارج نطاق المحافظة وبها عدد كبير من الخدمات والمدارس بالإضافة إلى كثافة سكانية عالية، لذلك لا يجوز أن يدفع قاطنيها رسوم عبور من بوابة طريق السويس قبل دخول المدن، مما يزيد على كاهل المواطنين القانطين بها ذهابا واياباً للعمل او للمدراس.

وشدد البلتاجي، على ضرورة نقل بوابة الرسوم بعد مدخل هذه المدن لإعفاء المواطنين القاطنين بها من تحصيل الرسوم للتخفيف عن كاهلهم.​