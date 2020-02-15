محافظ القاهرة: تعيين 161 من الحاصلين على شهادة الـ5% خلال 2019

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء مستقبل مصر وتعميق مشاركتهم في مسيرة العمل خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في جميع مناحي الحياة.

وقال عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوي الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة"، إن المحافظة لديها إيمان راسخ بأن تطوير قدرات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة هو حق أصيل نص عليه الدستور المصري حيث خصص لهم نسبة من مقاعد مجلس النواب ونسبة 5% من الوظائف في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تحتضن بين جنباتها 5583 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم العالية موزعين على 129 مدرسة لذا تقوم المحافظة بدور كبير في رعايتهم وتطوير قدراتهم من خلال ورش التأهيل وإشراكهم في البطولات المحلية والدولية وهو ما أسهم في حصول أبناء القاهرة على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والمادي لكل الفئات والأعمار منهم.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم تسليم عدد من الدراجات البخارية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية بالإضافة إلى تجهيز 35 عروسة وتعيين 161 من الحاصلين على شهادة الـ5% خلال عام 2019.



وأكد اللواء خالد عبدالعال، أنه لا يمكن إغفال دور تدريب القائمين على التعامل مع ذوي الهمم العالية حيث تم تدريب ما يزيد عن 10 آلاف متدرب من اخصائيين التخاطب وتعديل السلوك والإرشاد النفسي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019.

وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء أول مركز حرفي للتأهيل المهني بالمحافظة متخصص في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات النجارة والكهرباء والجلود والخياطة وغيرها وذلك لتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة وإنشاء معارض دائمة لمنتجاتهم وعرضها في الأسواق.