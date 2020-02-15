مارس المقبل.. المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا في الأشعة التداخلية

كتب- يوسف عفيفي:

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور جاك موريه خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، في الفترة من (10 – 11) مارس 2020.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، تناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 ص – 2 م.

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