أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

مارس المقبل.. المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا في الأشعة التداخلية

11:13 ص السبت 15 فبراير 2020
مارس المقبل.. المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا في الأشعة التداخلية

المركز الطبي العالمي

كتب- يوسف عفيفي:
يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور جاك موريه خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، في الفترة من (10 – 11) مارس 2020.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، تناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 ص – 2 م.
وللتواصل: رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg

المركز الطبي العالمي الأشعة التداخلية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان