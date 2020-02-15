جهاز 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة

أول تحرك من "الصحة" عقب إعلان أول حالة كورونا في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم 102 (عمارة90) بالحي الـ12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من النشاط السكني إلى التجاري.

وأضاف الشربيني، في بيان اليوم، بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسي كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى شملت عدة مناطق، أسفرت عن ضبط عددٍ من مركبات التوك توك و التروسيكل وعربات الفول، وهدم عدد من الغرف العشوائية ورفع الإشغالات المتواجدة بمنطقة الحصري، وبمحيط مسجد عماد راغب، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومحور الكفراوي، وسنتر وادي الملوك بالحي السادس.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين.