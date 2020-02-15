6 حالات في عهد السيسي.. كيف يتجوز الدبلوماسي من أجنبية؟

كتب- محمد سامي:

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 55 لسنة 2020، بشأن الإذن لـ"محمد حسانين إسماعيل"، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من "آمال محمد الوناس هيسوم"، وجنسيتها جزائرية، ليفتح السؤال حول إمكانية زواج الدبلوماسيين أو من يعاملون بمعاملتهم من أجنبية، حيث نظم القانون رقـم 45 لسـنة 1982 الخـاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 هذا الأمر.

ونصت المادة 5 من القانون على: "يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف السلك أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون متزوجًا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الشرط، إذا كان متزوجًا ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية".

لم يكن قرار السيسي الأخير، الأول في هذا الشأن، فالرئيس وافق في مايو الماضي، على زواج "تامر فتحي عبدالسلام حماد"، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من "لبنى أسامة محمد علي سلطان"، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

وفي العام نفسه 2019 سمح السيسي لـ"ممدوح محمد محمود سالمان"، الوزير المفوض بالتمثيل التجاري، بالزواج من "رزان رضوان" المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية، كما سمح لمستشار في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من "زينة يوسف الطه"، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية، أما في 2018 أصدر الرئيس أيضًا القرار رقم 13 لسنة 2018 بالإذن لـ"طارق أحمد محمد رسلان"، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من "شيرين تميم عبداللطيف" المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

وفي عام2017 أصدر السيسي القرار رقم 552 لسنة 2017 بشأن الموافقة على زواج "أحمد سامح جابر خليل" السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من "ليال عماد علي كيكي" المتمعة بجنسية الجمهورية اللبنانية، وفي عام 2017 أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 585 لسنة 2017، بالإذن لـ"أحمد حمدي محمد عبدالعزيز الشوربجي" السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصي، للزواج من "فاطمة بنت إسكندر الرقيق" المتمعة بجنسية الجمهورية التونسية.