"قصور الثقافة": استعدادات لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

كتب- محمد عاطف:

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعدادتها لإطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة، التي تقام في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري، بقرى ومدن المحافظة بالإضافة لبعض الأماكن السياحية فيها.

تجرى الاستعدادات على قدم وساق من خلال عمل بروفات استعراضية للفرق المشاركة على خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان والتي تعبر فيها عن البيئات المحتلفة وتراثها.

ويشارك في المهرجان هذا العام 23 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية هي: "روسيا، سيرلانكا، صربيا، رومانيا، بلغاريا، بولندا، اليونان، المكسيك، فلسطين، السودان، الإمارات، الجزائر، المغرب"، بالإضافة لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهي "بورسعيد، العريش، مطروح، الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، أسوان، أسيوط" وفرقتي "توشكى وشلاتين" التلقائيتين.

يذكر أن المهرجان بدأ أولى دوراته عام 2013.