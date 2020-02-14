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كيف تتجنب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"؟ (إنفوجراف)

11:05 م الجمعة 14 فبراير 2020
كيف تتجنب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"؟ (إنفوجراف)

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الصفحة الرسمية لمركز دعم واتخاذ القرار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجراف، يوضح فيه كيفية تجنب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وطرق وإجراءات الوقاية من الفيروس.

يأتي هذا بالتوازي مع إعلان وزارة الصحة، ظهور أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر لشخص أجنبي، اليوم الجمعة.

وتتضمن طرق الوقاية من الفيروس، المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس، بجانب استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات على أن يتم غسل اليدين جيدًا، في حين يمكن استخدم أعلى الذراع وليس اليدين إذا لم تتوافر المناديل، مع محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

كما يجب المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، مع تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها.

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فيروس كورونا فيس بوك وزارة الصحة

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