وزير الأوقاف يتضامن مع الإفتاء: نرفض الشعارات السياسية التركية في الحرم المكي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفضه للشعارات السياسية التركية في الحرم المكي وتضافره مع دار الإفتاء المصرية في رفض تسييس العمل الديني وبخاصة الشعائر والمقدسات.

وأعلن وزير الأوقاف في بيان له الجمعة، تعليقًا على ما نشرته دار الإفتاء المصرية من محاولة الجانب التركي تسييس العمل الديني، عبر قيام مجموعة من المعتمرين بإطلاق شعارات لا علاقة لها على الإطلاق بالشأن التعبدي، ومن قبيل المزايدات السياسية الرخيصة، أثناء أداء شعائر العمرة في مظهر لا علاقة له بالنسك، تضافره مع الدار في رفض تسييس العمل الديني.

وحذرت وزارة الأوقاف المصرية، المسلمين الشرفاء العقلاء من الانسياق خلف تسييس العمل الديني في المساجد أو أداء الشعائر، ومن تسييس العمل الرياضي الذي يجب أن يبنى على الضمير والأخلاق الكريمة، لا أن يستخدم في شعارات عدائية ومزايدات سياسية مكشوفة وموجهة، بما تنأى عنه الدول العظيمة والكبيرة، ويقع فيه من يحاولون تغطية مشكلاتهم الداخلية أو الخارجية بهذه المزايدات التي توصف أقل ما توصف بالرخيصة.

وأكدت في بيان لها الجمعة، أن تسييس الأمور الدينية يسهم في تشويه صورة الدين، ويزيد من الجرأة عليه والمتاجرة به، وتسييس العمل الرياضي يتنافى مع كل اللوائح والقوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب وقفة حاسمة من الاتحادات الرياضية الدولية والقارية فيما يتصل بالشأن الرياضي، ووقفة حاسمة من المجتمع الدولي تجاه التجاوز في حق المقدسات والشعائر الدينية و محاولات المتاجرة بها أو إخراجها عن مسارها التعبدي الصحيح، مما يعد اعتداء صارخًا على حق المتدينين الحقيقيين في أداء شعائرهم في أمن وسكينة واستقرار.