شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس السبت 15 فبراير (بيان بالدرجات)



القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، السبت، الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة، شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 10 21

دمنهور 10 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 10 20

مطروح 10 19

السلوم 09 20

سيوة 12 23

بورسعيد 14 21

دمياط 13 19

الزقازيق 10 22

الإسماعيلية 09 21

السويس 10 22

العريش 08 21

رفح 08 20

رأس سدر 12 24

نخل 03 23

نويبع 18 26

طابا 15 24

كاترين 07 21

الطور 12 24

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 14 26

مرسى علم 14 24

الفيوم 10 23

بنى سويف 09 23

المنيا 08 25

أسيوط 09 26

سوهاج 11 27

قنا 10 28

الأقصر 11 29

أسوان 13 29

أبوسمبل 12 28

الوادى الجديد 08 29

شلاتين 20 27

أبو رماد 19 27

حلايب 21 26

رأس حدربة 20 25