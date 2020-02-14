ما الفارق بين الحامل لفيروس الكورونا والمصاب به؟ رئيس جمعية الصدر يجيب

كتب- كريم حسن:

أكد الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر والدرن، أن هناك فرق كبير بين حمل الجسد لفيروس كورونا المستجد، والإصابة به وظهور الأعراض المصاحبة له.

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