ما الفارق بين الحامل لفيروس الكورونا والمصاب به؟ رئيس جمعية الصدر يجيب
09:50 م الجمعة 14 فبراير 2020
كتب- كريم حسن:
أكد الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر والدرن، أن هناك فرق كبير بين حمل الجسد لفيروس كورونا المستجد، والإصابة به وظهور الأعراض المصاحبة له.
للمزيد اضغط هنا..
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
2020
-
1469
-
794
-
683
-
604
-
389
-
381
-
297
-
283
-
260
-
116
-
113
-
112
-
98