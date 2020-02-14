رئيس "الوطنية للصحافة": لا تراجع عن تنفيذ خطة إصلاح المؤسسات القومية



كتب- مصطفى علي:

التقى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بعمداء وأساتذة كليات الإعلام وكبار الكتاب والمفكرين، وتناول اللقاء الذي امتد لأربع ساعات كاملة، شرح خطة الهيئة الوطنية لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة المقدمة من الهيئة، وفي صدارتها الاستغلال الأمثل للأصول، والقيام بمشروعات استثمارية مشركة بين المؤسسات، تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها، والاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأكد رئيس الهيئة أنه لا تراجع عن تنفيذ الخطة، وناشد الحاضرين ألا يعتمدوا على الشائعات، وأن الهيئة عقدت حتى الآن 6 اجتماعات، مع مختلف الفئات المهتمة بالقضية من شباب المهنة وشيوخها، والاستفادة مما تم تطرحه من أراء وأفكار تساعد في أداء هذه المهمة الصعبة، وأشار إلى أن اللقاءات مستمرة في الفترة المقبلة.

وأكد الحاضرون ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلات ديون المؤسسات القومية، خاصة التأمينات والمتوارثة منذ نشأة الصحافة، والخلل الكبير بين الإيرادات والنفقات، والتدهور الشديد في المحتوى التحريري، ما أدى لاستمرار العزوف عن شراء الصحف الورقية.

وقررت الهيئة إنشاء مركز تابع للهيئة لتدريب الصحفيين على المحتوى التحريري وتكليف سامح عبدالله نائب رئيس تحرير الأهرام بالإشراف عليه، وتقديم مشروع الدورات المقترحة لإقراره وبدء العمل به على أن تكون الأولوية لدورات الصحافة الإلكترونية والثورة الرقمية، وتكليف عضو الهيئة الدكتور محمد توفيق، بالإعداد والإشراف على مركز لتدريب القيادات الإدارية على الأمور المحاسبية والمالية وإدارة المؤسسات وإصلاح هياكلها التمويلية.

وطلب رئيس الهيئة من الحاضرين، تقديم أوراق ودراسات بشأن مواصفات وشروط اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، تمهيدًا لطرحها لنقاش عام بين الصحفيين، للاتفاق عليها في شكلها النهائي وإقرارها من الهيئة والعمل بها ابتداء من التغيرات المقبلة.