مصدران: الأجنبي الحامل لكورونا "صيني".. ونُقل إلى الحجر الصحي بمطروح

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران، تفاصيل جديدة بشأن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا المستجد" داخل مصر.

وقال المصدران في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة، إن الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا "صيني" الجنسية، وجرى متابعته خلال الأيام الماضية عبر كروت المتابعة الدورية التي يتم تحريرها للركاب القادمين من الخارج بالمطارات والموانئ.

ولفت المصدران إلى نقل الشخص الحامل للفيروس إلى مستشفى النجيلة، عبر سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، وجرى عزله بشكل كامل، وإجراء مزيد من الفحوصات الطبية له.

بدوره، قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، في بيان اليوم، إنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا.

وقال إن الوزارة اتخذت اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض"، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.