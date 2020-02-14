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80% غاضبين.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين: لقاء قريب برئيس دار الكتب

08:41 م الجمعة 14 فبراير 2020
80% غاضبين.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين: لقاء قريب برئيس دار الكتب

سعيد عبده

كتب- محمد عاطف:

أعلن سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه بصدد عقد اجتماع مهم، مع الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على أهم مشكلات الناشرين المصريين في استخراج أرقام الإيداع، والتعامل مع موظفي دار الكتب المصرية.

ودشن اتحاد الناشرين، استطلاع رأي بين أعضائه، لتقييم التعامل مع دار الكتب، انتهت المشاركة فيه مساء أمس الخميس.

وجاءت نتيجة الاستطلاع سلبية، وأعلنت الغالبية العظمى من الناشرين عدم رضاهم عن التعامل مع دار الكتب، بنسبة تخطت 80%، وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدد الموظفين غير كاف بنسبة 85%، وأكد 70%، من الناشرين عدم رضاهم عن سلوك الموظفين بدار الكتب مع الناشر المصري.

سعيد عبده اتحاد الناشرين المصريين دار الكتب

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