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حدث في 8 ساعات| التموين توجه رسالة لأصحاب البطاقات.. والتعليم تحسم جدل إجازة الخميس

07:04 م الجمعة 14 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| التموين توجه رسالة لأصحاب البطاقات.. والتعليم تحسم جدل إجازة الخميس

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عاطف:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها نفي الحكومة لعدد من الشائعات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي،

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

وزارة الإسكان علي عبد العال وزير التموين علي المصيلحي كوبري تحيا مصر نجيب ساويرس

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