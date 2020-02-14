حدث في 8 ساعات| التموين توجه رسالة لأصحاب البطاقات.. والتعليم تحسم جدل إجازة الخميس

كتب- محمد عاطف:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها نفي الحكومة لعدد من الشائعات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي،

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: