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برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية

04:39 م الجمعة 14 فبراير 2020
برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية، على رأسهم الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بإطلاق حملة توعوية إسلامية، لإنهاء الخصومات الثأرية، بمحافظات صعيد مصر، مقدرًا المجهودات التي يقوم بها الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إنهاء الخصومات الثأرية ببعض محافظات الصعيد، والتي كانت آخرها مقابلة السيدة مصرية جاد محمد والدة قتيل اشتباكات نجع حمادي الثأرية.

وأكد الورداني، في بيان له اليوم، أن الخصومات الثأرية في المحافظات الإقليمية بالجمهورية، وخاصة محافظة أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، يروح ضحاياها مئات الشباب الأبرياء، سنويًا، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وأثارة الفوضى داخل المراكز والقرى، التي يندلع فيها الخصومات الثأرية بين العائلات والقبائل.

وأضاف أن هناك تقصيرا شديدا من قبل وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، وبعض المؤسسات الدينية، في مصر، لمواجهة الأفكار والسلوكيات التي تساعد في انتشار هذه الصرعات التي تتطور في بعض المناطق إلى حرب شاملة، متمنيًا دوام السلام والمحبة بين القبائل والعائلات المصرية، وتجاهل العادات والتقاليد الهدامة والسلبية.​

شريف الورداني مجلس النواب الخصومات الثأرية الأزهر الشريف

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