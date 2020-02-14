بالصور.. إقبال كبير على الجمعية العمومية لـ"المهن الطبية"

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اتحاد النقابات المهنية يدرس زيادة عدد المستفيدين من المعاش إلى 63 ألف

كتب - أحمد جمعة وأحمد مسعد:

شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، إقبالًا كبيرًا من أعضاء النقابات الأربع، اليوم الجمعة.

وبدأ التسجيل لحضور الجمعية، في الرابعة عصر اليوم، بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

وتناقش الجمعية العمومية مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.

كما تناقش تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.