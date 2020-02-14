"القوى العاملة": رفع الإيقاف عن نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج

القاهرة - أ ش أ:

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رفع الإيقاف عن نشاط شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وأوضح وزير القوى العاملة- في بيان، اليوم الجمعة- أن الشركة التي تم عودة نشاطها هي شركة (الهدير) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 429 شركات.

وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر، ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.