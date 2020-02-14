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الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري "تحيا مصر"

10:21 ص الجمعة 14 فبراير 2020
الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري "تحيا مصر"

كوبري تحيا مصر

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.

وقالت المحافظة إن هناك خطة مستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، تشرف عليها المحافظة، حيث يتم العمل على العديد من الكباري بالتوازي، بالإضافة إلى الكباري القديمة التي يتم التعامل مع مشكلاتها وتدارك العيوب الموجودة بها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحفاظ على الكوبري بعد الصيانة.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg).

كوبري تحيا مصر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة القاهرة

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