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اليوم.. "الأوقاف" تطلق قافلتين دعويتين بالمنيا والبحيرة

07:00 ص الجمعة 14 فبراير 2020
اليوم.. "الأوقاف" تطلق قافلتين دعويتين بالمنيا والبحيرة

وزارة الأوقاف

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظتي المنيا والبحيرة، تحت عنوان "عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية".

ويشارك في القافلة الأولى إلى مركز مطاي بمحافظة المنيا كل من:

الشيخ / عبد العظيم عبد المرضي عامر

الشيخ / عزت سليم الصياد

الشيخ / هشام المحمدي عباس

الشيخ / أسامة محمود عبد الصمد

الشيخ / أحمد عبد التواب مشرف

الشيخ / محمد أحمد سلطان

الشيخ / محمد رجب محمود

الشيخ / محمد أحمد محمد عبد النبي

الشيخ / عبد الناصر محمد محمد

الشيخ / عيسى إبراهيم محمدين

فيما يشارك في القافلة الثانية الموجهة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كل من:

الشيخ/ مجاهد محمود مجاهد شهاب

الشيخ / على عيد يوسف البسنديلي

الشيخ / حمدي محمد حسن فتح الله

الشيخ / رأفت عبد العاطي محمد حسن

الشيخ / إبراهيم فتحي مغازي منتصر

وزارة الأوقاف قافلة دعوية المنيا علماء الأوقاف

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