اليوم.. بدء البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم"
02:54 ص الجمعة 14 فبراير 2020
أعلن المنتج تامر مرسي بدء البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم" اليوم الجمعة، ونشر فيديو يتضمن الإعلان عن البدء البث للقناة على تردد 10853 أفقي.
علق تامر مرسي على الفيديو، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قائلاً: "قناة مصر قرآن كريم البث التجريبي إن شاء الله".
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
374
-
239
-
189
-
169
-
119
-
106
-
104
-
93
-
57
-
54
-
54
-
53
-
47
-
47