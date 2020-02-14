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اليوم.. بدء البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم"

02:54 ص الجمعة 14 فبراير 2020
اليوم.. بدء البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم"

المنتج تامر مرسي

أعلن المنتج تامر مرسي بدء البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم" اليوم الجمعة، ونشر فيديو يتضمن الإعلان عن البدء البث للقناة على تردد 10853 أفقي.

علق تامر مرسي على الفيديو، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قائلاً: "قناة مصر قرآن كريم البث التجريبي إن شاء الله".

تامر مرسي بث تجريبي قناة مصر قرآن كريم فيسبوك
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