أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

غلق جزئي بكوبري 15 مايو لـ 24 ساعة

02:48 ص الجمعة 14 فبراير 2020
غلق جزئي بكوبري 15 مايو لـ 24 ساعة

أرشيفية

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، عملية غلق جزئي لكوبري 15 مايو، لمدة يوم واحد؛ بسبب إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع الكوبري القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، في اتجاه مناطق محافظة القاهرة، بغرض رفع تفاديًا لحدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وتقرر إجراء الغلق الجزئي لمطلع كوبري 15 مايو "المطلع الثاني أمام جامع المغفرة" ابتداءً من الساعه 12 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، بالتنسيق مع الشركة المنفذه لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، بينما تم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.​

الإدارة العامة لمرور الجيزة عملية غلق جزئي اعمال صيانة كوبري 15 مايو

الخبر التالى:

اليوم.. بدء البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة