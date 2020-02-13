مقابل عمولة الخدمة.. اتفاقية جماعية تحفظ حقوق 361 عاملا بالسياحة والفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

نجحت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة فندق هيلتون الشلالات والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للعاملين بالفندق في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 361 عاملا، وذلك بإعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة على العاملين بالفندق بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85% بدلا من 80% من الحصيلة الكلية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاقية نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسراً وتالفاً وهالكاً، و85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.

وأكد "سعفان"، أن توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة في صورتها هذه تعتبر أفضل للعاملين، ورأى الطرفان الاستمرار في تطبيق الاتفاقية تحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه.

ووقع الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 ممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وصلاح الدين سالم رئيس اللجنة النقابية بالفندق، وعماد فريد توفيق الدفراوي المدير العام للفندق.

وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.