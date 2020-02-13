احتفالًا بـ"عيد الحب".. القرية الفرعونية تنظم أول حفل زفاف فرعوني الأحد

كتب – يوسف عفيفي:

تنظم القرية الفرعونية بالجيزة، أول حفل زفاف فرعوني في مصر، يسلط الضوء على مراسم الزواج في مصر القديمة، ويهدف إلى تعريف المصريين بطريقة الزواج عند المصري القديم، احتفالا بـ"عيد الحب".

وبحسب بيان اليوم، يقام الحفل، يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء، حيث يتكون من موكب فرعوني يشتمل على طقوس الزفاف، ويقام أمام أحد المعابد بالقرية ليجسد صورة حقيقية من مراسم الزواج عند الفراعنة، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

يأتي حفل الزفاف بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الحب، حيث تحتفل القرية بتلك المناسبة سنويا، وقررت أن يكون احتفال هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة عن طريقة إقامة أول حفل زفاف فرعوني فى مصر.

يذكر أن المرأة فى مصر القديمة كان لها شأن عظيم، وكان الزواج من أكثر الأشياء التى حرص المصرى القديم عليها انطلاقا من التعاليم الدينية التى تحث على الزواج.