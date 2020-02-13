"الوطنية للصحافة" تعلن أسماء مرشحي اليوم الخامس لانتخابات المؤسسات القومية

كتب - مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الخامس 13 فبراير 2020، وجاءت كالتالي:-

مؤسسة: الأهرام

مجلس إدارة "صحفيين"

أحمد إبراهيم السيد سيد أحمد

علاء الدين سعد حسين حسين الزمر

جمعية عمومية "صحفيين"

فاطمة السيد أمين الدسوقي

عبده يوسف عبد الرحمن مصطفي

وليد عبد السلام دسوقي الشرقاوي

سامية محمد محمود احمد أبو النصر

محمد عبد الله حماد حماد محمد

ماهر عبد الواحد عبد الحليم السيد

محمد حسن حلمي السيد مصطفي

جمعية عمومية "إداريين"

أحمد محمد حلمي عطا

مصطفي أحمد جابر محمد

جمعية عمومية "عمال"

محمد عبدالفتاح محمد الشرقاوي

ملحوظة:

مصطفي حسن رجب حسن "مؤسسة الأهرام"

ترشح لعضوية كلاً من مجلس الإدارة والجمعية العمومية فئة "إداريين" لحين عرض أمره على اللجنة العليا للانتخابات وبحث مدي جواز ترشحه.

مؤسسة: أخبار اليوم

مجلس إدارة "صحفيين"

عمرو كمال السيد أحمد

محمد رشاد محمد علام

محمد عبد النبي راضي محمد

مجلس إدارة "إداريين"

خالد محمد على إبراهيم

أحمد حسن أحمد على

أحمد عامر الدرملي محمد

مرسي عبد الحميد مرسي السيد شعراوي

محمد أحمد سليمان محمد

مجلس الإدارة "عمال "

عبدالحليم بكري عبدالحليم يوسف

جمعية عمومية "صحفيين"

هاني محمد أحمد قطب سليم

محمد حمدي جلال عبدالعال

محمد هاشم محمد حسن

جمعية عمومية "إداريين"

هدير مدحت السيد علي

أشرف عبده أحمد البربري

محمد يسري محمد عبدالرحمن

محسن السيد محمد مطر

مؤسسة: دار التحرير

مجلس إدارة "صحفيين"

رأفت فتحي محمود حسونة

أحمد محمد حسن خميس

مجلس إدارة "إداريين"

صالح حميدة عبد السلام الجالي

أحمد محمد حسن أحمد

أحمد فؤاد غريب اسماعيل

جمعية عمومية "صحفيين"

محمد منير توفيق السيد

يحي سعد الدين مدبولي محمد

أحمد سعداوي محمد مراد

ضياء عبد العزيز عبده على خاطر

أسامه محمد حسن حسن زايد

جمعية عمومية "إداريين"

محمود حسنين إبراهيم عليوه

وليد علي احمد ابراهيم

جمعية عمومية "عمال "

تامر سعد الدين مدبولي محمد

مؤسسة: دار الهلال

مجلس إدارة "إداريين"

حسن عبدالفتاح على طايل

مجلس إدارة "عمال "

طارق سعيد امام محمد

جمعية عمومية " صحفيين "

وليد سمير محمود

هاني موسي على موسي

سامي رمضان سيد الجزار

جمعية عمومية "عمال "

محمد حنفي أحمد محمد

أشرف محمد سعد الدين تاج

مؤسسة: دار المعارف

مجلس إدارة "صحفيين"

ياسر محمود السيد سليمان البحيري

مجلس إدارة "إداريين "

تامر محمد أحمد على

محمد احمد محمود عبد العال

مجلس الإدارة "عمال"

هاني حلمي رفيله

جمعية عمومية "صحفيين"

محمد عبدالرؤف مرعي عارف

جمعية عمومية "إداريين "

وائل سيد عباس محمد

محمود مدحت حافظ راتب

عمرو محمد بكر محمد

سامح سيد أحمد محمد

هاني إسماعيل دسوقي السيد

جمعية عمومية "عمال "

أحمد عبدالحميد علي عبد الحميد

حماده سعيد على العباسي

شحات جابر موسي محمد

محمود محمد حسين احمد

محمد إبراهيم إسماعيل السيد

مؤسسة: روزا ليوسف

مجلس إدارة "صحفيين"

رضا رفعت إبراهيم عطوه

محمود جوده فتوح محمود

أيمن عبد المجيد محمد

مجلس الإدارة "إداريين"

داليا محمد عبدالرحمن القويسني

على الدين مصطفي عز الدين

وليد محمد حسين ابراهيم

مجلس الإدارة " عمال "

أحمد عصام زكريا حسن

محمد سيد حسين معوض

أحمد إسماعيل احمد محمود

محمد محمد عبده مصطفي

محمود أحمد محمد حسين

هشام نصر حسن محمد

جمعية عمومية "صحفيين"

أيمن غازي احمد غازي

محمد حنفي محمود محمود تمساح

هند محمد عادل محمد جمال الدين عزام

هاني هداية عبدالعزيز النحاس

محمد محمود فتحي الشرقاوي

جمعية عمومية " إداريين "

أحمد السيد حسين مصطفي

إبراهيم عيد إبراهيم محمود

طارق محمد عبد السلام محمد

أحمد عبدالمنعم أحمد يوسف

جمعية عمومية "عمال "

أنور السادات السايح حسين محمد

محمد عبد الفتاح حافظ شعراوي

سيد على محمد محمد شطا

مؤسسة: الشركة القومية التوزيع

مجلس إدارة "إداريين"

أحمد إبراهيم فرماوي مسلم

حسام علي سيد محمد أبو سعده

محمد صبحي احمد صالح

محمود عبدالعزيز محمد امام

مجلس إدارة "عمال"

مراد محمود محمد السيد المصري

جمعية عمومية " إداريين "

محمد فتحي محمود النحاس

سالم كامل سالم ابراهيم

جمعية عمومية " عمال "

أحمد على احمد شرف

أحمد فريد عبد السلام حميدة

مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط

مجلس إدارة "صحفيين"

أحمد عزمي محمد علي حسنين