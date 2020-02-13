وزيرة الثقافة تنعي عالم المصريات علي رضوان

كتب - محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، عالم المصريات الدكتور علي رضوان عضو المجلس الأعلى للثقافة، الذي غيبه الموت أمس، عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقالت "عبدالدايم"، في بيان لها الخميس، إن مشوار الراحل شهد العديد من الإنجازات على المستويين الأكاديمى والعملي، حيث سعى لحماية الآثار فى كافة أنحاء الوطن العربي، لافتًا الأنظار إلى الأخطار التي تهدد التراث.

يذكر أن الراحل الدكتور على رضوان حصل على درجة الدكتواره في الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل منصب رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وعميدًا للكلية الى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا ، المؤتمر العالمى لعلم المصريات، المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" (شمالى سقارة) وغيرها.