برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت 15 فبراير، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها الخميس، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كميات الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة، وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى الأربعاء الـ 19 من فبراير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، وتنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وكشفت أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بالقاهرة، ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل، وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.​