تامر مرسي يعلن انطلاق البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم" غدا

كتب مصطفى علي

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم" غدا، على تردد نايل سات 10853 أفقي.

ونشر تامر مرسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رابط برومو القناة كالتالي: