وزير الطيران يكرم أول مصرى يتقلد منصب مدير النقل الجوي بـ "الإيكاو"

كتب - محمد عبيد:

كرم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الخميس، محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، لحصوله على منصب وكيل المنظمة لشئون النقل الجوي.

ويعد "رحمة" هو أول مصري وعربي من إقليم الشرق الأوسط التابع للإيكاو، يتقلد المنصب الرفيع بعد منافسة مع 189 متقدمًا من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس التقدير على الصعيد العالمي لمكانة مصر، وريادتها في مجال الطيران المدني الدولي.

وأكد الطيار محمد منار في بيان له الخميس، حرص وزارة الطيران على تقدير الرموز المصرية التي ساهمت بمجهوداتها وخبراتها في تعزيز الدور الريادي الذي تتمتع به مصر في مجال صناعة النقل الجوي، خاصة الذين مثلوا الطيران المدني في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الصناعة، مشيرًا إلى أنهم مثلاً يحتذى به، وصورة مشرفة لبلدهم كل في موقعه.

ومن جانبه، أعرب محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران، عن سعادته بتكريم وزير الطيران.

ويضطلع مكتب النقل الجوي بالمنظمة الدولية للطيران المدني، بتخطيط ومراقبة تنفيذ ثلاثة أهداف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة لمنظمة الإيكاو، وهي أمن الطيران والتسهيلات والبيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي وذلك في اطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.

وشغل محمد خليفة رحمة يشغل منصب المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط منذ مارس 2016، وشغل قبل ذلك منصب وكيل وزارة الطيران المدني المصري منذ عام 2013، وعمل مستشارا لوزير الطيران.