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"التموين" تتعاقد على شراء 41.5 ألف طن زيت صويا خام

05:36 م الخميس 13 فبراير 2020
"التموين" تتعاقد على شراء 41.5 ألف طن زيت صويا خام

وزارة التموين

كتب - محمد سامي:

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتعاقد على كمية ٤١٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي، بالجنيه المصري من ٦ شركات محلية لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس، أن التسليم خلال الفترة من ٢٥ مارس حتى الـ ١٥ من أبريل المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة، لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.

وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية

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