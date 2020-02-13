رئيس "الإرشاد الزراعي" الجديد يبدأ مهام عمله بلقاء العارضين بمعرض الزهور

كتب - أحمد مسعد:

استهل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، مهام عمله، اليوم بعقد لقاء مع أصحاب وممثلي الشركات والمؤسسات العارضة بمعرض زهور الربيع في دورته الـ87 والمقرر عقده نهاية شهر مارس بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وأكد عزوز حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تقديم كافة سبل الراحة للعارضين بالمعرض وزواره من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم في النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور في مصر.

وقال رئيس قطاع الإرشاد إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على مساحة 14 فدانا، تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما، حيث من المقرر تحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قد أصدر قرارا اليوم الخميس، بتكليف الدكتور علاء عزوز رئيس بحوث بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، بالعمل رئيسا لقطاع الإرشاد الزراعي ، وشغل عزوز سابقا منصب نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، فضلا عن مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.