"الزراعة" تتابع حقول المحاصيل الشتوية في سوهاج

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم عقد دورة تدريبية بمحافظة سوهاج في محطة بحوث شندويل؛ للتدريب العملي على متابعة البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الشتوية.

وأكد إبراهيم - في بيان اليوم الخميس- المتابعة الميدانية والزيارات الفعالة لحقول الإكثار لكافة المحاصيل بجميع المحافظات لمتابعة حالة حقول الإكثار وتقديم الدعم الفني والإرشادي على أرض الواقع لتعظيم إنتاجية كافة المحاصيل الشتوية من قمح، وشعير وفول بلدي .

وأضاف: "أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات وزير الزراعة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وإيجاد حلول فورية لها والتلاحم والترابط بين قطاعات الوزارة المختلفة مع المزارع؛ لتعظيم الاستفادة من المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية".

وأوضح أن جميع الزيارات الميدانية أثبتت أن الحالة العامة مبشرة ولا توجد مشاكل بحقول الإكثار، مؤكدًا التواصل المستمر مع المزارع للوقوف على كافة المشاكل التي تواجهه وإعطائه كافة التوصيات استعدادًا للموسم الصيفي، مع استمرار العمل بكافة محطات إعداد وغربلة التقاوي لتجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية وطرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة؛ لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب .

وأشار إلى أن محصول القطن (الذهب الأبيض) في مقدمة المحاصيل الصيفية التي يتم العمل على تجهيز التقاوي لها استعدادًا للبدء في موسم الزراعة، وخصوصًا محافظات الوجه القبلي سواء للمزارع أو لشركات القطاع الخاص وتوفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية وفي الوقت المناسب من أجل عودة القطن المصري لمكانته العالمية.