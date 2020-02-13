الأحمر أخطرها.. البيئة تكشف تفاصيل 3 ألوان للتنبؤ بنوعية الهواء



كتب- محمد نصار:

كشف مصطفى محمد مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، عن تفاصيل تنبؤات نوعية الهواء التي تصدرها وزارة البيئة بشكل يومي بالنسبة لمختلف مناطق الجمهورية.

وقال مراد، لمصراوي، اليوم الخميس، إن التنبؤات بنوعية الهواء تعتمد على 3 ألوان رئيسية وهي الأحمر والأصفر والأخضر ويتم التقييم لكل لون بدرجات معينة، حيث يشير الأحمر لمستويات مرتفعة والأصفر متوسطة والأخضر جيدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، أن هذه النسب لا تعني أن الهواء ملوث، ولكنها تعطي مؤشرات على إمكانية تلوث الهواء ومتوسطاته في كل منطقة حسب مؤشرها، لافتًا إلى أن التنبؤات تعتمد على تحليل وفحص العوامل الجوية التي تساعد على تركيز الجزيئات الملوثة أو تشتيتها.

وتابع: "في حالة الإشارات باللون الأحمر إذا حدث تلوث ناتج عن حرق قمامة أو عوادم سيارات أو غيرها من مصادر التلوث الأخرى تكون نسبة تركيز الملوثات في هذه المنطقة أعلى نتيجة لسوء العوامل الجوية التي تساعد على تشتيت الملوثات ومنها التهوية الجيدة والرطوبة، وإذا كانت باللون الأخضر ونتج تلوث عن أي من مصادر تكون نوعية الهواء جيدة في هذه المنطقة مما تساعد على تشتيت الملوثات وبالتالي التقليل من أضرارها".

وأضاف مراد أن "اللون الأحمر معناه إن الظروف غير مناسبة وليس بالضرورة الجو سيء، لكن إذا كانت الظروف غير مناسبة في حالة وجود مصادر تلوث ننبه إن لو في مصادر للتلوث ممكن تكون في زيادة في التركيز للملوثات وبالتالي زيادة في الضرر".

وأشار إلى أن وزارة البيئة حريصة على صحة المواطنين: "لو فيه نوبة تلوث كبير زي ما كان بيحصل أيام السحابة السوداء بنعمل بيان مخصوص نقول فيه توجيهات وتنبيهات، اللي بيظهر مؤشر لفكرة وجود تناسب أو غير تناسب لتركيز الملوثات".

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