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الأوبرا توفر "كراسي متحركة" لخدمة كبار السن وذوي القدرات

03:47 م الخميس 13 فبراير 2020
الأوبرا توفر "كراسي متحركة" لخدمة كبار السن وذوي القدرات

دار الأوبرا المصرية

كتب - محمد عاطف:

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تفعيل خدمة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة في جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وقال "صابر" في بيان اليوم الخميس، إن الخدمة الجديدة تم تطبيقها فعليًا بشكل يتناسب مع طبيعة المسارح دون التسبب في تغيير معالمها، مشيرًا إلى أن الهدف منها التيسير على الزوار خاصة بعد الإقبال الجماهيري الكبير على العروض المتنوعة.

دار الأوبرا المصرية كراسي متحركة خدمة كبار السن وذوي القدرات إيناس عبدالدايم

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