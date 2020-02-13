التعليم العالي: تشريح "الحوت الكاذب" لمعرفة سبب نفوقه (صور)

"تحنيط جثمانه".. أول تحرك من البيئة بشأن الحوت "القاتل" في الغردقة

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور شوقي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول العثور على حوت نافق بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أشار التقرير إلى تلقى فرع المعهد بالبحر الأحمر بالغردقة، بلاغ من المحميات الطبيعية يفيد بالعثور علي حوت نافق بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، وقد تم نقل الحوت إلى مقر فرع المعهد بالغردقة، وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب النقوق.

وأضاف التقرير، اتضح من المعاينة المبدئية أن الحوت من نوع الحوت الكاذب "False Killer Whale"، وهو من فصيلة الدلافين ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل، ويبلغ طوله 5 متر ومتوسط قطر الجسم حوالي 1.5 متر ويزن حوالي 3 طن.

وأشار التقرير إلى أنه جار أعمال التشريح للوقوف على أسباب النفوق، حيث اتضح من التشريح المبدئي أن الأمعاء فارغة ولا يوجد بها أي فضلات.

وأكد التقرير أنه بعد الانتهاء من أعمال التشريح سوف يتم اتخاذ اللازم حيال تحنيط الحوت وعرضه بمتحف المحنطات بفرع البحر الأحمر للأغراض العلمية والبحثية.