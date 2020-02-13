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التنمية المحلية: 3 دورات تدريبية جديدة الأسبوع المقبل

03:23 م الخميس 13 فبراير 2020
التنمية المحلية: 3 دورات تدريبية جديدة الأسبوع المقبل

دورات تدريبية

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي بـتنظيم 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع المقبل منها 3 دورات تدريبية جديدة ينظمها المركز للمرة الأولى.

وتشمل الدورات التي تُنفذ للمرة الأولى دورة إعداد وتحرير المواد الإخبارية على الإنترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، ودورة رفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال التميز المؤسسي في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي ويستفاد من هذه الدورات 202 متدربين من جميع المحافظات.

واحتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الحالي وتضمن 3 دورات تدريبية هي دورة التخطيط المحلي المتطور ومتابعة تنفيذ المشروعات للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط والإدارات الهندسية، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والمكروفيلم، إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية استفاد منها 121 متدربًا من جميع المحافظات.

كما احتفل المركز بانتهاء الجزء الأول من دورة قادة المستقبل لتأهيل صف ثانِ مؤهل لتولي الوظائف القيادية بالمحليات والتي استمرت لمدة 3 أسابيع واستفاد منها 81 متدربًا من العاملين في المحافظات، وركزت على كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الإستراتيجي وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، إضافة إلى تنمية وصقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات والتفاوض.

وتضمنت الدورة تقسيم المتدربين لعدة مجموعات عمل لإعداد أبحاث جماعية لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، ومن المقرر أن تنظم الوزارة الجزء الثاني من الدورة خلال شهر مارس وتستمر لمدة 3 أسابيع أخرى وذلك لمن اجتاز اختبارات الجزء الأول من دورة قادة المستقبل.

0غ

سهران وزارة التنمية المحلية سقارة مركز التنمية المحلية

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