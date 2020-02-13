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لتجنسها بالإسرائيلية.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة (نص القرار)

01:20 م الخميس 13 فبراير 2020
لتجنسها بالإسرائيلية.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة (نص القرار)

اسقاط الجنسية عن مواطنة لتجنسها بالاسرائيلية

كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن آية مصطفی محمد عبدالعزيز علي، من مواليد إسرائيل بتاریخ 1998/11/22.

وتضمن القرار أن إسقاط الجنسية عن آية مصطفى يرجع إلى تجنسها بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.

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اسقاط الجنسية الجنسية الاسرائيلية مجلس الوزراء

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